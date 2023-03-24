Glaser Anton — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGlaser Anton

Glaser Anton

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Glaser Jacob

Мать: Glaser Tiina

Смерть
Неизвестно