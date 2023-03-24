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Glaser Anton
Glaser Anton
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Glaser Jacob
До 1835 г.р.
Мать
Glaser (Sommer) Tiina
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Glaser Jacob
Мать:
Glaser Tiina
Смерть
Неизвестно
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