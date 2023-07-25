Прокопенко Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко Агафья Михайловна

Прокопенко Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Прокопенко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Прокопенко Антон Васильевич

Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Прокопенко Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Прокопенко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close