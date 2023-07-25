Прокопенко Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Прокопенко Петр Васильевич
Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Прокопенко Антон Васильевич
Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Прокопенко Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Прокопенко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Прокопенко Василий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно