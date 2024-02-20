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(Шерварли) Харитина Власовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

26.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1876

Отец: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

Мать: Шерварли Матрена Ивановна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1876г.,лист-21,зап.-43
Смерть
Неизвестно
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