Сальтин Прокофий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1877
Дата смерти28.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1877
Рождение ребёнка
01.03.1929
Дочь: Сальтина Лидия Прокофьевна
Мать ребёнка: Сальтина Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
11.05.1935
Дочь: Дремлюга Екатерина Прокофьевна
Мать ребёнка: Сальтина Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1959