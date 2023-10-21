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Сальтин Прокофий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1877

Дата смерти

28.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1877

Отец: Сальтин Сергей Петрович

Мать: Сальтина Евдокия Потаповна

Рождение ребёнка
01.03.1929

Дочь: Сальтина Лидия Прокофьевна

Мать ребёнка: Сальтина Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
11.05.1935

Дочь: Дремлюга Екатерина Прокофьевна

Мать ребёнка: Сальтина Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальтина Анастасия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальтина Екатерина Дмитриевна

Смерть
28.10.1959
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