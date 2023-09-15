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Чеканов Сергей Васильев
Чеканов Сергей Васильев
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Место рождения
Погромная
, Задонский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения
21.10.1916
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
Чеканов Василий Кириллов
1890 г.р.
Мать
Чеканова Евдокия Стефанова
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1916
Отец:
Чеканов Василий Кириллов
Мать:
Чеканова Евдокия Стефанова
Погромная
, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
2002
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