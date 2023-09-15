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Чеканов Сергей Васильев

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

21.10.1916

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1916

Отец: Чеканов Василий Кириллов

Мать: Чеканова Евдокия Стефанова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
2002
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