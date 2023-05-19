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Черненковъ Василий

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Черненковъ Кондратий

Мать: Черненкова Акулина Андреева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Руковишникова Пелагея

Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Черненковъ Калина

Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Черненковъ Федоръ

Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненкова Стефанида Федорова