Черненковъ Василий
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Черненковъ Кондратий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Руковишникова Пелагея
Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Черненковъ Калина
Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Черненковъ Федоръ
Мать ребёнка: Черненкова Стефанида Федорова
Бракосочетание
Неизвестно