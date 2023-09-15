Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Астапов Юрий Анатольевич
Астапов Юрий Анатольевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1972
Пол
Мужской
Отец
Астапов Анатолий Николаевич
1949 г.р.
Мать
Астапова Любовь Алексеевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1972
Отец:
Астапов Анатолий Николаевич
Мать:
Астапова Любовь Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия