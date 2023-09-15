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Астапов Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1972

Отец: Астапов Анатолий Николаевич

Мать: Астапова Любовь Алексеевна

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