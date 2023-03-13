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Самарина Дарья
Самарина Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
1777
Пол
Женский
Отец
Самаринъ Петръ
1751 г.р.
Мать
(Карташова) Матрена
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Самаринъ Петръ
Мать:
Матрена
Смерть
1777
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