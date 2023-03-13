Самарина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1776

Отец: Самаринъ Петръ

Мать: Матрена

Смерть
1777