Глушков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.08.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2018