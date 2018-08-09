Глушков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна

Смерть
09.08.2018

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