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Пушин Григорiй Гаврилов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Пушин Гаврила Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пушина Анисья Григорьева

Мать ребёнка: Февронiя Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пушин Корнил Григорьев

Мать ребёнка: Февронiя Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Февронiя Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.11.1842

Сын: Пушин Никандр Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1849

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1851

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Февронiя Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Захар Григорьев

Мать ребёнка: Февронiя Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Козьма Григорьев

Мать ребёнка: Февронiя Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно