Пушин Григорiй Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Пушин Гаврила Григорьев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пушина Анисья Григорьева
Мать ребёнка: Февронiя Яковлева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Февронiя Яковлева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Февронiя Яковлева
Рождение ребёнка
04.11.1842
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
14.06.1849
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1851
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Февронiя Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Февронiя Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Февронiя Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно