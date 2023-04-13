Ковальчук Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1803

Муж: Ковальчук Андрей Демьянович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ковальчук Федор Андреевич

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович

Краснокутск, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Обыватели
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно