Ковальчук Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1803
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ковальчук Федор Андреевич
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Демьянович
Работа или профессия
Неизвестно
Обыватели
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно