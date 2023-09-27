Евстафьева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1922
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1922
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1945
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Евстафьева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Евстафьев Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Чернявская Галина Ивановна
Отец ребёнка: Евстафьев Иван Егорович
Место жительства
1949
Переехали с семьёй по месту службы мужа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2009