Евстафьева Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстафьева Валентина Ивановна

Евстафьева Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1922

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1922

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1945

Муж: Евстафьев Иван Егорович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Евстафьева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Евстафьев Иван Егорович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Чернявская Галина Ивановна

Отец ребёнка: Евстафьев Иван Егорович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
1949
Рига, Rīga
Переехали с семьёй по месту службы мужа
Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
2009
Рига, Rīga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close