Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Денисович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Денисович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Денисович

Смерть
Неизвестно
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