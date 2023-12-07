Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Денисович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Денисович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Денисович
Смерть
Неизвестно