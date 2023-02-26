Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Солдатов Борис Ильин

Отец ребёнка: Солдатов Илья Евдокимов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Солдатов Георгий Ильин

Отец ребёнка: Солдатов Илья Евдокимов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Солдатов Василий Ильич

Отец ребёнка: Солдатов Илья Евдокимов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Илья Евдокимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close