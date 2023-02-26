Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1901
Сын: Солдатов Борис Ильин
Отец ребёнка: Солдатов Илья Евдокимов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1905
Отец ребёнка: Солдатов Илья Евдокимов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Солдатов Илья Евдокимов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно