Жданова (Баскакова) Агафья Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Баскакова) Агафья Феодотова

Место рождения

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Баскаков Федор

Мать: не указана

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
22.01.1828

Муж: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Рождение ребёнка
13.05.1829

Сын: Жданов Сидор Сидоров

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1830

Дочь: Митродора Сидорова

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1832

Дочь: Ирина Сидорова

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1833

Сын: Жданов Исаакий Сидоров

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1834

Сын: Жданов Евсей Сидоров

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1835

Дочь: София Сидорова

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1839

Дочь: Клавдия Сидорова

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1840

Сын: Жданов Антоний Сидоров

Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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