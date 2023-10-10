Жданова (Баскакова) Агафья Феодотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Баскаков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1828
Рождение ребёнка
13.05.1829
Сын: Жданов Сидор Сидоров
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Рождение ребёнка
19.09.1830
Дочь: Митродора Сидорова
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Рождение ребёнка
28.04.1832
Дочь: Ирина Сидорова
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Рождение ребёнка
30.05.1833
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Рождение ребёнка
20.06.1834
Сын: Жданов Евсей Сидоров
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Рождение ребёнка
16.09.1835
Дочь: София Сидорова
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Рождение ребёнка
05.03.1839
Дочь: Клавдия Сидорова
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Рождение ребёнка
10.07.1840
Отец ребёнка: Жданов Исидор (Сидор) Евсеев
Смерть
Неизвестно