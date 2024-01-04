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Никита Алексеевич

Место рождения

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Алексей Степанович

Мать: Варвара Никитична

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Никитович

Мать ребёнка: Домна Герасимовна

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Василий Никитович

Мать ребёнка: Домна Герасимовна

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Домна Герасимовна

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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