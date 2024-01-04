Никита Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Алексей Степанович
Мать: Варвара Никитична
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Никитович
Мать ребёнка: Домна Герасимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Василий Никитович
Мать ребёнка: Домна Герасимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Домна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Герасимовна
Смерть
Неизвестно