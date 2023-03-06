Огорельцева Ирина Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Огорельцев Никифор Иванович
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Огорельцев Никифор Иванович
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Афросинья Ивановна
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1827
Сын: Огорельцев Дионисий Иванович
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно