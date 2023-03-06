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Огорельцева Ирина Софронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Огорельцев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Огорельцев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Афросинья Ивановна

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев

Рождение ребёнка
Между 1820 и 1827

Сын: Огорельцев Дионисий Иванович

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Леонтиев

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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