Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Соколов Виталий Николаевич
Соколов Виталий Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Соколова (Рудак) Нина Петровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Соколова Нина Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь