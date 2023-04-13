Волобоева Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобоева Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1853

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Волобоев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1855

Дочь: Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Волобоев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Волобоев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Волобоев Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобоев Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно