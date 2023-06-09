Теплякова (Передвигина) Агафiя Стахиева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1850
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1850
Сын: Передвигин Дометiй Семенов
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно