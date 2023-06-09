Теплякова (Передвигина) Агафiя Стахиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова (Передвигина) Агафiя Стахиева

Место рождения

Пислегова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Пислегова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.06.1850

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1850

Сын: Передвигин Дометiй Семенов

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно