Черногубова Евдокия Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черногубова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черногубов Венедикт (Вонифатий) Семёнович

Рождение ребёнка
08.07.1865

Дочь: (Черногубова) Евфимия Венедиктовна

Отец ребёнка: Черногубов Венедикт (Вонифатий) Семёнович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник государственная жена крестьянская Ульяна Львовна Беляева, д. Дмитриево
Рождение ребёнка
18.07.1871

Дочь: (Черногубова) Мария Венедиктовна

Отец ребёнка: Черногубов Венедикт (Вонифатий) Семёнович

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Ксения Андреевна Казунина, крестьянская жена д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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