Черногубова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1865
Дочь: (Черногубова) Евфимия Венедиктовна
Отец ребёнка: Черногубов Венедикт (Вонифатий) Семёнович
Воспреемник государственная жена крестьянская Ульяна Львовна Беляева, д. Дмитриево
Рождение ребёнка
18.07.1871
Дочь: (Черногубова) Мария Венедиктовна
Отец ребёнка: Черногубов Венедикт (Вонифатий) Семёнович
Воспреемник Ксения Андреевна Казунина, крестьянская жена д. Грушино
Смерть
Неизвестно