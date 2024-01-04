Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.01.1888
Дата смерти26.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1919
Дочь: Ильина Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Ильин Прокофий Васильевич
Бели, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.12.1974
Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область