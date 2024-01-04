Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Ивановна

Место рождения

Горка, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.01.1888

Дата смерти

26.12.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1919

Дочь: Ильина Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Ильин Прокофий Васильевич

Бели, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.12.1974
Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
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