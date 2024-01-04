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Щерин-Лоцманов Семён Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.02.1894

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894

Отец: Щерин Иван Георгиевич

Мать: Щерина Мария Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.02.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1918

Жена: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1960
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