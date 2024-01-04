Щерин-Лоцманов Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения14.02.1894
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894
Отец: Щерин Иван Георгиевич
Мать: Щерина Мария Андреевна
Крещение
15.02.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1918
Жена: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1960