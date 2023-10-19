Савинова (Савинова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
18.08.1847
с. Красное
с. Красное
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
28.03.1870
Дочь: Сухотина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1872
Сын: Сухотин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1874
Дочь: Сухотина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.12.1875
Дочь: Сухотина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.1880
Сын: Сухотин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1881
Дочь: Сухотина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Сухотина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1886
Сын: Сухотин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно