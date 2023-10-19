Савинова (Савинова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Савинова) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1847

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
18.08.1847
с. Красное
с. Красное
Бракосочетание
09.02.1869

Муж: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.03.1870

Дочь: Сухотина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.05.1872

Сын: Сухотин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.01.1874

Дочь: Сухотина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.12.1875

Дочь: Сухотина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Сухотин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.09.1881

Дочь: Сухотина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Сухотина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.07.1886

Сын: Сухотин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сухотин Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
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