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Рощупкин Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощупкина Софья Константиновна

Мать ребёнка: Рощупкина (Фёдорова) Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощупкина (Фёдорова) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
14.06.2011

Дочь: Рощупкина Наталия Конмтантиновна

Мать ребёнка: Рощупкина (Фёдорова) Анастасия Владимировна

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