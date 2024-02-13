Рощупкин Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощупкина Софья Константиновна
Мать ребёнка: Рощупкина (Фёдорова) Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.2011
Дочь: Рощупкина Наталия Конмтантиновна
Мать ребёнка: Рощупкина (Фёдорова) Анастасия Владимировна