Тукмачев Матфей Иосифов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
?.08.1845
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
?.11.1849
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
07.09.1850
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
14.04.1852
Дочь: Ирина Матфеева
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
14.04.1852
Дочь: Агапiя Матфеева
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тукмачева Параскева Матфеева
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неонила Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно