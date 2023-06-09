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Тукмачев Матфей Иосифов

Место рождения

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тукмачев Михайло Матфеев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1845

Сын: Тукмачев Иуда Матфеев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1849

Сын: Тукмачев Феодор Матфеев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1850

Сын: Тукмачев Iоаким Матфеев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1852

Дочь: Ирина Матфеева

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1852

Дочь: Агапiя Матфеева

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тукмачева Параскева Матфеева

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукмачев Петр Матфеев

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неонила Алексеева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно