Фархана Аббязова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархана Аббязова

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Место рождения

Шигаево

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Аббяз Дусеев

Мать: не указана

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