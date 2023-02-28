Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Фархана Аббязова
Фархана Аббязова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Шигаево
Дата рождения
1815
Пол
Женский
Отец
Аббяз Дусеев
1781 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Аббяз Дусеев
Мать: не указана
Шигаево
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия