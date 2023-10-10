Мелихова (Евсюкова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Евсюков Иван Феодосиев
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1890
Муж: Мелихов Петр Тихонов
Witnesses:по жениху государственные крестьяне Феодот Тихонов Мелихов и Димитрий Романов Целых по невесте села Долгуши государственные крестьяне Филипп Иванов Евсюков и Феодор Миронов Маюрников
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зеновия Петрова
Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов
Рождение ребёнка
11.11.1898
Сын: Мелихов Иван Петров
Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов
Рождение ребёнка
25.06.1904
Сын: Мелихов Павел Петров
Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов
Рождение ребёнка
17.05.1911
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов
Смерть
Неизвестно