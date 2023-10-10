Мелихова (Евсюкова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Евсюкова) Пелагея Иванова

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Евсюков Иван Феодосиев

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1890

Муж: Мелихов Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Witnesses:по жениху государственные крестьяне Феодот Тихонов Мелихов и Димитрий Романов Целых по невесте села Долгуши государственные крестьяне Филипп Иванов Евсюков и Феодор Миронов Маюрников
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мелихов Георгий Петров

Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зеновия Петрова

Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов

Рождение ребёнка
11.11.1898

Сын: Мелихов Иван Петров

Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1904

Сын: Мелихов Павел Петров

Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1911

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Мелихов Петр Тихонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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