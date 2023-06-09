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(Валявина) Анисья

Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Валявинъ Федоръ

Мать: Валявина Пелагея Кондратьева

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область