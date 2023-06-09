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(Валявина) Анисья
(Валявина) Анисья
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Место рождения
Берзиха
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1760
Пол
Женский
Отец
Валявинъ Федоръ
1733 г.р.
Мать
Валявина Пелагея Кондратьева
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Валявинъ Федоръ
Мать:
Валявина Пелагея Кондратьева
Берзиха
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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