Селиванов Михаил Семёнович
Место рожденияНаричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения08.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875 ст.
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.
Сын: Селиванов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1904 ст.
Сын: Селиванов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1908 ст.
Сын: Селиванов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1908 ст.
Сын: Селиванов Яков Михайлович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1910 ст.
Сын: Селиванов Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.
Дочь: Селиванова Харитина Михайловна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна
Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно