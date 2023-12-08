Селиванов Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Михаил Семёнович

Селиванов Михаил Семёнович

Место рождения

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

08.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875 ст.

Отец: Селиванов Семён Игнатьевич

Мать: Селиванова Варвара Агафоновна

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Жена: Селиванова Екатерина Петровна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.

Сын: Селиванов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1904 ст.

Сын: Селиванов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1908 ст.

Сын: Селиванов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1908 ст.

Сын: Селиванов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1910 ст.

Сын: Селиванов Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1912 ст.

Дочь: Селиванова Харитина Михайловна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Петровна

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close