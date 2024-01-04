Никулина (Щаева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.07.1895
Дата смерти27.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895
Отец: Щаев Иван Иванович
Мать: Щаева Ольга Прокопьевна
Крещение
21.07.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1917
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Назаренко Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1919
Сын: Никулин Евгений Степанович
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1921
Рождение ребёнка
20.10.1923
Рождение ребёнка
16.10.1925
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1936
Похороны
Неизвестно