Никулина (Щаева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Щаева) Александра Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.07.1895

Дата смерти

27.08.1936

Пол

Женский

Отец

До 1878 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895

Отец: Щаев Иван Иванович

Мать: Щаева Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.07.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1917

Муж: Никулин Степан Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Назаренко Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1919

Сын: Никулин Евгений Степанович

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.08.1936
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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