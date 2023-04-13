Лагунова (Запольская) Ульяна Порфирiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагунова (Запольская) Ульяна Порфирiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1852

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно