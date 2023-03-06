Кощеева Акилина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1859 ст.
Сын: Кощеев Василий Силов
Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков
Рождение 21.02.1859 , крещение 22.02 Имя новорожденного Василий поч. Киселевский крестьянин Сила Исааков Кощеев и законная жена Акилина Семенова оба православные Восприемник (ца) того же починка кре... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1865
Сын: Кощеев Емельян Силов
Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков
Рождение ребёнка
27.05.1876 ст.
Сын: Кощеев Никифор Силов
Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков
Рождение 27.05.1876 , крещение 27.05 Имя новорожденного Никифор поч. Киселёвский крестьянин Сила ИсаАков Кощеев и законная жена Акилина Сименова оба православные Восприемник (ца) Каринского прихода д... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1879 ст.
Сын: Кощеев Алексей Силов
Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков
Рождение 7.05.1879 , крещение .05 Имя новорожденного Алексей поч. Киселёвский крестьянин Сила ИсаАков Кощеев и законная жена Акилина Сименова оба православные Восприемник (ца)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Сила Исаков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно