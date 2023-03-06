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Кощеева Акилина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1859 ст.

Сын: Кощеев Василий Силов

Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 21.02.1859 , крещение 22.02 Имя новорожденного Василий поч. Киселевский крестьянин Сила Исааков Кощеев и законная жена Акилина Семенова оба православные Восприемник (ца) того же починка кре... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1865

Сын: Кощеев Емельян Силов

Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков

Рождение ребёнка
27.05.1876 ст.

Сын: Кощеев Никифор Силов

Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 27.05.1876 , крещение 27.05 Имя новорожденного Никифор поч. Киселёвский крестьянин Сила ИсаАков Кощеев и законная жена Акилина Сименова оба православные Восприемник (ца) Каринского прихода д... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1879 ст.

Сын: Кощеев Алексей Силов

Отец ребёнка: Кощеев Сила Исаков

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 7.05.1879 , крещение .05 Имя новорожденного Алексей поч. Киселёвский крестьянин Сила ИсаАков Кощеев и законная жена Акилина Сименова оба православные Восприемник (ца)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Сила Исаков

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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