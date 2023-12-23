Лазарева Марья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Марья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1844 и 1845

Муж: Лазарев Михаил Григорьевич

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 19, муж - Михаил, 19 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. ... Показать все
Смерть
До 1851
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