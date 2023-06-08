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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1949
Сын: Кандаев Степан
Отец ребёнка: Кандаев Андрей
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандаев Василий
Отец ребёнка: Кандаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Кандаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандаев Виктор
Отец ребёнка: Кандаев Андрей