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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1949

Сын: Кандаев Степан

Отец ребёнка: Кандаев Андрей

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандаев Василий

Отец ребёнка: Кандаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кандаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандаев Виктор

Отец ребёнка: Кандаев Андрей