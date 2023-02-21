Анастасия Хрисановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти09.09.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1854
Сын: Чаринцев Мефодий Маркович
Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович
Рождение ребёнка
10.04.1860
Дочь: Чаринцева Ирина Марковна
Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович
Рождение ребёнка
08.11.1862
Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович
Рождение ребёнка
05.04.1888
Дочь: Чаринцева Марья Марковна
Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1914