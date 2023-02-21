Анастасия Хрисановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Хрисановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.09.1914

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1854

Сын: Чаринцев Мефодий Маркович

Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович

Рождение ребёнка
10.04.1860

Дочь: Чаринцева Ирина Марковна

Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович

Рождение ребёнка
08.11.1862

Сын: Чаринцев Михаил Маркович

Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович

Рождение ребёнка
05.04.1888

Дочь: Чаринцева Марья Марковна

Отец ребёнка: Чаринцев Марк Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Марк Гаврилович

Смерть
09.09.1914
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