Дымнич Иван Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913 ст.
Крещение
21.07.1913 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости поселка Каменки крестьянин Евстафий Петров Демнич и законная жена его Анна Александрова, оба православные Восприемники: той же волости и поселка крестьянин Мануил Антонов Ботю... Показать все
Смерть
Неизвестно