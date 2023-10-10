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Дымнич Иван Евстафиевич

Место рождения

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

18.07.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913 ст.

Отец: Дымнич Евстафий Петрович

Мать: Дымнич Анна Александровна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Крещение
21.07.1913 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости поселка Каменки крестьянин Евстафий Петров Демнич и законная жена его Анна Александрова, оба православные Восприемники: той же волости и поселка крестьянин Мануил Антонов Ботю... Показать все
Смерть
Неизвестно
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