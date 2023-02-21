Шешуков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешуков Андрей

Шешуков Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1969

Дочь: Шпикина Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Шешукова Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шешукова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шешукова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Шешукова Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close