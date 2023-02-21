Шешуков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1969
Дочь: Шпикина Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Шешукова Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шешукова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шешукова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Шешукова Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно