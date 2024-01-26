Разумный Егор
Место рожденияКиев
Дата рождения1898
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Разумный Степан
Мать: ?
Киев
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Разумный Александр
Мать ребёнка: Разумная Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумный Алексей
Мать ребёнка: Разумная Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумный Михаил
Мать ребёнка: Разумная Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Анна
Мать ребёнка: Разумная Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумный Дмитрий
Мать ребёнка: Разумная Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумный Фёдор
Мать ребёнка: Разумная Матрёна