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Разумный Егор

Место рождения

Киев

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Разумный Степан

Мать: ?

Киев
Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Разумный Александр

Мать ребёнка: Разумная Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумный Алексей

Мать ребёнка: Разумная Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумный Михаил

Мать ребёнка: Разумная Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Анна

Мать ребёнка: Разумная Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумный Дмитрий

Мать ребёнка: Разумная Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумный Фёдор

Мать ребёнка: Разумная Матрёна

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