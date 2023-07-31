Казанков Яков Липатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Казанков Липат Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1862
Сын: Казанков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Степановна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно