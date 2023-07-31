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Казанков Яков Липатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Казанков Липат Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1862

Сын: Казанков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанков Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно
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