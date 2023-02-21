Котова (Рыкова) Степанида Васильевна
Место рожденияСлабогино?, Лебедянский уезд
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Слабогино?, Лебедянский уезд
Рождение ребёнка
1797
Сын: Карпаев Анисим
Отец ребёнка: Котов Карп
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Котов Карп
Рождение ребёнка
21.12.1801
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Котов Карп
Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Карпаев Михаил
Отец ребёнка: Котов Карп
Рождение ребёнка
1808
Сын: Карпаев Куприан
Отец ребёнка: Котов Карп
Рождение ребёнка
1810
Сын: Карпаев Тит
Отец ребёнка: Котов Карп
Смерть
Неизвестно