Котова (Рыкова) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Рыкова) Степанида Васильевна

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Место рождения

Слабогино?, Лебедянский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Слабогино?, Лебедянский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Карпаев Анисим

Отец ребёнка: Котов Карп

Рождение ребёнка
1799

Сын: Карпаев Кирилл Кирьян

Отец ребёнка: Котов Карп

Рождение ребёнка
21.12.1801

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Котов Карп

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Карпаев Михаил

Отец ребёнка: Котов Карп

Рождение ребёнка
1808

Сын: Карпаев Куприан

Отец ребёнка: Котов Карп

Рождение ребёнка
1810

Сын: Карпаев Тит

Отец ребёнка: Котов Карп

Смерть
Неизвестно
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