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Ковальчук Федор Фомич

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ковальчук Фома Гаврилович

Мать: Ковальчук Марфа

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
1825

Жена: Ковальчук Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ковальчук Даниил Федорович

Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Софья Федоровна

Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ковальчук Ефим Федорович

Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ковальчук Федор Федорович

Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ковальчук Степан Федорович

Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна

Краснокутск, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно