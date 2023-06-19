Ковальчук Федор Фомич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ковальчук Фома Гаврилович
Мать: Ковальчук Марфа
Бракосочетание
1825
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ковальчук Даниил Федорович
Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Софья Федоровна
Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ковальчук Федор Федорович
Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ковальчук Степан Федорович
Мать ребёнка: Ковальчук Прасковья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно