Демидова Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1886
Отец ребёнка: Демидов Фёдор Демидович
Рождение ребёнка
04.05.1890
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Демидов Фёдор Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно