Демидова Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1886

Сын: Демидов Иван Федорович

Отец ребёнка: Демидов Фёдор Демидович

Рождение ребёнка
04.05.1890

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Демидов Фёдор Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Фёдор Демидович

Смерть
Неизвестно
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