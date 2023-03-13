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(Потапова) Настасья
(Потапова) Настасья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Потаповъ Василий
1769 г.р.
Мать
Потапава (Погорелова) Ульяна
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Потаповъ Василий
Мать:
Потапава Ульяна
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