Акилина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Храпов Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Храпов алекс Илларионович
Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Храпова Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович
Рождение ребёнка
11.01.1917
Сын: Храпов Степан Илларионович
Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно