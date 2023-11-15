Акилина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Храпов Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Храпов алекс Илларионович

Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Храпова Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Храпов Петр Илларионович

Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.01.1917

Сын: Храпов Степан Илларионович

Отец ребёнка: Храпов Илларион Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпов Илларион Ефимович

Смерть
Неизвестно
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