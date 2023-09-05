Радаевский Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радаевский Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
06.08.1954

Сын: Радаевский Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Лаврентьевна

Смерть
1996
Тавда
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