Радаевский Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
06.08.1954
Сын: Радаевский Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Лаврентьевна
Смерть
1996
Тавда