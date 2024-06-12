Татьяна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1861
брак в Гремячке не обнаружен, требует уточнение
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Лазарев Елисей Трофимович
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Евдокия Елисей Трофимов нет Татьяна Архипова
Смерть
Неизвестно