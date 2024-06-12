Татьяна Архиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1861

Муж: Лазарев Елисей Трофимович

брак в Гремячке не обнаружен, требует уточнение
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Лазарев Елисей Трофимович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Евдокия Елисей Трофимов нет Татьяна Архипова
Смерть
Неизвестно

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