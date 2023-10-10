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Барыкин Андрей Григорьев

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Барыкин Григорий

Мать: Барыкина Неонила Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Барыкин Максим Андреев

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1804

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Маслова Евфимия Андреева

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1808

Сын: Барыкин Данил Андреев

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1811

Сын: Барыкин Евгений Андреев

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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