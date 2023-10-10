Барыкин Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Барыкин Григорий
Мать: Барыкина Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1804
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Маслова Евфимия Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1811
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно