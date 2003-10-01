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Бондаренко София Ивановна

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

01.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2003

Отец: Бондаренко Иван Петрович

Мать: Бондаренко Татьяна Борисовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область