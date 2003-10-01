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Бондаренко София Ивановна
Бондаренко София Ивановна
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
01.10.2003
Пол
Женский
Отец
Бондаренко Иван Петрович
1979 г.р.
Мать
Бондаренко (Инькова) Татьяна Борисовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2003
Отец:
Бондаренко Иван Петрович
Мать:
Бондаренко Татьяна Борисовна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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