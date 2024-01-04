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Шишкин Семен Емельянович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шишкин Емельян Дмитриевич

Мать: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шишкин Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шишкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Гликерия Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шишкин Александр Семенович

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шишкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Акулина Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Павловна

Смерть
Неизвестно
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