Шишкин Семен Емельянович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шишкин Емельян Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Гликерия Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шишкин Александр Семенович
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Павловна
Смерть
Неизвестно